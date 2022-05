Avevano rapinato un minimarket e varie persone: 4 giovani finiscono in manette

Nelle prime ore di sabato, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto 4 giovani, di cui tre marocchini e un italiano, per rapina. Tutto è iniziato all'1.30, quando è giunta sulla linea di emergenza delle forze dell'ordine una chiamata nella quale, in maniera concitata, il titolare e alcuni clienti di un minimarket in zona Miramare, segnalavano un acceso litigio avvenuto all’interno del negozio. Due volanti della Questura di Rimini, già presenti in zona, si sono precipitate al minimarket ottenendo dal titolare la descrizione di un gruppo di giovani che, immediatamente prima, avrebbe perpetrato una rapina nel negozio, utilizzando la forza per bloccare il proprietario mentre gli altri componenti del gruppo facevano man bassa di prodotti.

Una terza volante, nel frattempo, ha individuato 4 ragazzi, corrispondenti alla descrizione fornita dal titolare del minimarket, all’altezza di Viale Mantova. L'atteggiamento dei giovani, che si sarebbero dimostrati insofferenti e poco collaborativi, è apparso immediatamente sospetto agli agenti. Nel corso del controllo, inoltre, gli agenti si sarebbero accorti che tre componenti del gruppo cercavano di disfarsi di altrettanti coltelli e di una catenina d’oro con il gancio di chiusura spezzato. In quel momento i poliziotti sono stati avvicinati da due uomini che, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbero riconosciuto nei giovani fermati gli autori di una rapina perpetrata poco prima ai danni del cameriere di un hotel in cui gli stessi ragazzi erano alloggiati.

E’ stato così che i poliziotti avrebbero ricostruito la serata trascorsa dai quattro: infatti, da un’attenta analisi delle testimonianze sarebbero emersi indizi che avrebbero portato all'identificazione dei quattro come gli autori di una rapina avvenuta nella stessa serata, attuata mediante lo strappo di una catenina d’oro, ai danni di un giovane e, nei giorni precedenti, con le stesse modalità, di un’altra rapina ai danni di uno studente in gita scolastica a Rimini.

A quel punto gli agenti sono passati alla perquisizione della camera di un albergo di Rimini in cui i quattro erano alloggiati già da qualche giorno, dove sarebbero state rinvenute due catenine d’oro, una risultata esse di proprietà dello studente, ed un bilancino che, per la Polizia, poteva essere utilizzato per pesare l’oro. Alla luce del quadro emerso, i quattro giovani, di età compresa tra i 20 ed i 23 anni, tutti residenti nell’hinterland milanese, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati per le rapine commesse sabato e nei giorni precedenti e, contestualmente, denunciati per ricettazione e porto di armi atte ad offendere.