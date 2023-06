Rapina nel parco acquatico, minorenne terribile aggredisce il personale della sicurezza

Pomeriggio agitato, quello di domenica, in un parco acquatico di Riccione dove i carabinieri sono dovuti intervenire per la presenza di un baby ladro che aveva messo a segno un furto per poi aggredire il personale della sicurezza. A dare l'allarme sono stati gli addetti della struttura che, poco prima, avevano pizzicato il ragazzino che aveva sottratto lo zaino ad un altro avventore. Vitosi braccato il giovane, poi identificato per un 16enne di origini nordafricane residente nelle Marche, non ha esitato ad aggredire il personale della vigilanza pur di tentare la fuga. L'intervento dei militari dell'Arma ha permesso di bloccare il minorenne che, perquisito, è stato trovato in possesso di una tessera sanitaria risultata rubata a Pesaro e 11 grammi di hashish, suddivisi in 14 dosi, nascosti negli slip.

Portato in caserma, il ragazzino è stato arrestato per rapina e ricettazione e denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, il 16enne è stato quindi trasferito presso il carcere minorile di Bologna. Interrogato lunedì mattina per la convalida, il gip ha ratificato l'arresto e disposto il trasferimento in una comunità per minorenni.