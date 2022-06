Aggredì medico per rubare carta igienica e sapone in ospedale, arrestato

Al termine di una serie di indagini i carabinieri della Stazione di Santarcangelo hanno arrestato, su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Rimini, un clochard 63enne di origini libanesi ritenuto l'autore di una rapina nell'ospedale clementino. Il colpo era stato messo a segno lo scorso 29 gennaio quando l'uomo era stato sorpreso da un medico del "Franchini" mentre cercava di rubare da un bagno carta igienica e sapone. Il 63enne, vistosi scoperto, per fuggire aveva avuto una colluttazione col sanitario procurandogli ferite al collo giudicate guaribili in 7 giorni. All'arrivo dei carabinieri il clochard era già sparito e, l'inchiesta, ha permesso di rintracciare il malvivente sul quale pendono pesanti indizi. Portato in caserma per le pratiche di rito, l'uomo è stato poi trasferito nel carcere dei "Casetti".