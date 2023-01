Tra i padiglioni del Sigep sparisce portafoglio con 12mila euro, fermato l'autore della rapina

Colpo grosso tra i padiglioni del Sigep, la fiera del gelato in corso a Rimini, dove nel pomeriggio di sabato è sparito un portafoglio con all'interno 12mila euro in contanti. A mettere a segno il colpo sarebbe stato un algerino 35enne che, approfittando della distrazione del proprietario, è riuscito ad impossessarsi del borsello per poi cercare di allontanarsi in tutta fretta. La vittima, però, si è accorta del furto e ha inseguito il malvivente riuscendo a bloccarlo nei pressi della stazione ferroviaria del quartiere fieristico. Ne è nata una colluttazione e, sul posto, sono accorsi gli agenti della Polfer che hanno bloccato il ladro arrestandolo con l'accusa di rapina impropria. Lo straniero, che risulta risiedere in Francia dove gestisce un bar, è difeso dall'avvocatessa Gisella Caltavuturo e nei prossimi giorni comparirà davanti al Gip per la convalida del fermo.