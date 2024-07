Rapina alle poste, 33enne arrestato mentre si trovava dentro la camera di un hotel

E’ stato arrestato, dopo un’indagine lampo dei Carabinieri e con il supporto della Polizia locale di Bellaria, l’uomo che sabato mattina ha rapinato l’ufficio postale di Bellaria, in via Lamone. Grazie a un’analisi incrociata di immagini, tipologia di vestiti utilizzati ed altri dati utili, le riprese hanno consentito di focalizzare i sospetti in un 33enne italiano e al momento dimorante presso un hotel della riviera romagnola. Proprio all’interno dell’hotel è stato localizzato e, dopo che i militari sono riusciti con non poca fatica a farsi aprire la porta della sua stanza ed eseguito un minuzioso controllo, sono stati rinvenuti capi di abbigliamento compatibili con quelli utilizzati nel corso degli eventi nei pressi dell’ufficio postale. L’uomo è stato tratto in arresto in flagranza e trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione di Rimini in attesa del giudizio per direttissima previsto per le prossime ore.

I fatti risalgono a sabato intorno alle 8.45, quando l’uomo armato di coltello si è introdotto dentro l'ufficio a volto scoperto, ha spintonato uno dei cassieri presenti e si è diretto alla cassa. Qui ha 'prelevato' qualche centinaio di euro in fretta e furia, per poi uscire senza particolare fretta verso il centro