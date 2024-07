Entra a volto scoperto nell'ufficio postale e lo rapina. Poi esce in tranqullità e si dirige verso il centro

Rapina sabato mattina all'ufficio postale di Bellaria. Il fatto si è verificato intorno alle 8.45 in via Lamone, quando un uomo di circa 35 anni armato di coltello si è introdotto dentro l'ufficio a volto scoperto, ha spintonato uno dei cassieri presenti e si è diretto alla cassa. Qui ha 'prelevato' qualche centinaio di euro in fretta e furia, per poi uscire senza particolare fretta verso il centro. L'uomo è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza che dovrebbero aiutare non poco le forze dell'ordine, Carabinieri e Polizia Locale di Bellaria, a dare un nome al criminale. Indagini in corso