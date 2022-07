Terrore in città, le puntano un coltello alla gola per rubarle la borsa. Vittima una 50enne in bicicletta

Attimi di terrore in pieno giorno, lunedì (4 luglio), per una 50enne riminese. La signora, sotto choc, è stata trasportata in ospedale dopo aver subito una brutale rapina in città. Erano le 10 del mattino, quando la 50enne è uscita con la sua bicicletta per fare delle commissioni: giunta in via Circonvallazione Meridionale, nelle vicinanze della rotonda con via della Fiera, si è imbattuta in un uomo con il volto coperto che le ha puntato un coltello alla gola. L’uomo a quel punto le ha rubato la borsa con tutti i suoi effetti personali, tra cui portafogli e documenti.

Dopo l’accaduto, la donna sotto choc ha iniziato a urlare scappando in direzione via della Fiera. A sentire le grida, di una persona in cerca di aiuto, sono stati i dipendenti dell’Isola del Tesoro, un negozio che si occupa di vendita di cibo e accessori per animali, che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’intervento della Polizia.

La vittima, dopo l’accaduto e la forte agitazione, ha accusato un malore e si è reso necessario l’intervento del 118 con ambulanza e automedicalizzata. La donna è stata poi trasportata all’ospedale per tutte le cure del caso.