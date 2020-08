Rapina sulla pista da ballo, catturato l'autore dello strappo della catenina

Nel tardo pomeriggio di venerdì il personale della polizia di Stato della Questura di Rimini è intervenuto a Riccione dove, all'interno di un locale nella zona del Marano, un giovane turista era stato appena rapinato. La vittima, un 19enne di Livorno, si trovava sulla pista da ballo quando è stato avvicinato da un altro ragazzo che con una mossa fulminea gli ha strappato le due catenine d'oro che portava al collo per poi allontanarsi in tutta fretta con la refurtiva per un valore di circa 1500 euro. Il turista ligure, con vistosi segni sul collo, ha cercato invano di opporsi alla rapina per poi chiedere l'intervento della polizia di Stato. Gli agenti, arrivati sul posto, grazie all'aiuto del 19enne che in mezzo alla folla ha riconosciuto l'autore dello strappo sono riusciti a catturare un 21enne genovese. Portato in Questura è emerso che si trattava di una vecchia conoscenza delle forze dell'ordinemgià autore di reati simili. Il malvivente, infatti, era già stato arrestato per furto con strappo lo scorso febbraio quando in un locale di Rovereto aveva rapinato con la stessa tecnica gli avventori. Dopo una notte in camera di sicurezza, il 21enne è stato processato per direttissima nella mattinata di sabato.

