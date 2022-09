Rapina al supermercato, minaccia i cassieri con una pistola e si fa consegnare l'incasso della giornata

Attimi di paura e di grande spavento per i dipendenti del Conad City di via Marecchiese. Nella serata di venerdì (2 settembre), all’ora di chiusura del supermercato, si è consumata una rapina a mano armata. Un rapinatone in solitaria, a volto coperto, armato di pistola molto probabilmente giocattolo, ha minacciato i cassieri e si è fatto consegnare l’intero incasso della giornata. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto sono intervenute due Volanti della Polizia di Stato. Per cercare di risalire al responsabile, le forze dell’ordine hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e sono al lavoro alla ricerca di qualche indizio.