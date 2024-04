L'avventura piccante si trasforma in rapina, sparita una catenina d'oro

L'avventura "piccante" di tre ragazzi si è trasformata in rapina quando, nella notte tra sabato e domenica, il gruppo si è trovato alle prese con due transessuali peruviani uno dei quali ha strappato a un giovane la catenina d'oro che portava al collo. La richiesta d'aiuto delle vittime è arrivata intorno alle 4.45 quando il trio ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato e in viale regina Margherita si sono precipitate due Volanti. Gli agenti si sono così trovati davanti i tre ragazzi a bordo di una vettura che hanno spiegato come, mentre si trovavano fermi sul lato della carreggiata, all'improvviso si sono fiondati nell'abitacolo i due trans. Uno di questi, secondo il racconto, si sarebbe seduto sulle gambe del giovane alla guida mentre l'altro ha iniziato a parlare col passeggero palpandolo nelle parti intime.

All'improvviso quella che stava intrattenendo il guidatore con una mossa fulminea gli avrebbe strappato la catenina d'oro che portava al collo per poi scappare a piedi dall'abitacolo richiudendosi alle spalle la portiera. Anche la seconda peruviana, dopo lo strappo, è fuggita salendo a bordo della propria auto facendo perdere le proprie tracce così come la complice. Il personale della Questura, dopo aver raccolto la descrizione delle transessuali, è partito alla ricerca delle malviventi riuscendo a rintracciarne una. La vittima ha riconosciuto l'autrice dello strappo ma, la refurtiva, non è stata trovata e la peruviana è stata denunciata a piede libero per rapina impropria in concorso.