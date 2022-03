Rapina un espositore della fiera, il malvivente rincorso e arrestato

Si è intrufolato tra gli stand della fiera utilizzando un biglietto d'ingresso trovato a terra e, una volta dentro, ha approfittato di un momento di distrazione di un espositore per rubargli il portafoglio. Pomeriggio agitato, quello di lunedì, nei padiglioni di Italian Exhibition Group col malvivente che è stato inseguito e poi catturato con la refurtiva. Tutto è avvenuto intorno alle 17 quando il malvivente, un nomade 45enne residente nel campo di via Islanda, dopo aver utilizzato l'escamotage per entrare ha visto il portafoglio incustodito e allungato le mani per sfilare dal suo interno 500 euro. La manovra, però, è stata notata dal proprietario che ha dato l'allarme mettendosi all'inseguimento del ladro che nel tentativo di scappare ha innescato un tafferuglio con la vittima. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che hanno bloccato il 45enne arrestandolo per rapina.