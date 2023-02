Rapinano un giovane, aggrediscono gli agenti e prendono a testate la volante: due uomini arrestati

Rapinano un giovane e aggrediscono gli agenti: due arresti effettuati dalla Polizia di Stato. I fatti risalgono alla serata del 17 febbraio scorso quando gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno tratto in arresto due cittadini, di nazionalità marocchina, per il reato di rapina impropria in concorso. Sono le 21,20 di sera quando al numero di emergenza 112 - Nue arriva una chiamata nella quale viene segnalata una lite in strada. Gli agenti, giunti sul posto, intercettano tre uomini in evidente stato di agitazione, uno dei quali riferisce che poco prima era stato avvicinato dagli altri due che, insistentemente, gli chiedevano dei soldi.

Il rifiuto della vittima ha finito per scatenare l’ira dei due individui che hanno iniziato a colpire il malcapitato con calci e pugni, sottraendogli il telefonino. Quest’ultimo, tuttavia, prima di essere derubato del proprio telefono cellullare, è riuscito ad allertare le forze dell’ordine, che, sul posto, hanno identificato i due uomini. Ma non è finita: per sottrarsi al controllo i due mettono in atto una condotta aggressiva e violenta, inveendo contro gli agenti e prendendo a testate il veicolo di servizio. Nel tentativo di placare l’ira dei due individui, gli agenti sono stati costretti a ricorrere all’utilizzo dello spray antiaggressione. Con non poca fatica, i due responsabili sono poi stati tratti in arresto per rapina impropria e deferiti in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trovano nella locale Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.