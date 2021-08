Rapinarono e malmenarono due giovani turisti a Riccione, in 3 finiscono ai domiciliari

Rapinarono e malmenarono due malcapitati giovani turisti lo scorso luglio a Riccione, sono finiti agli arresti domiciliari un 22enne italiano e due ragazzi di origine nordafricana di 18 e 20 anni, tutti residenti nel Modenese. Nella mattinata di sabato personale della Squadra Mobile di Rimini, con la collaborazione della Squadra Mobile della Questura di Modena e del Commissariato di Polizia di Sassuolo, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di tre ragazzi accusati del reato di rapina aggravata. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, è stato emesso a seguito delle indagine degli investigatori della Questura di Rimini.

L’episodio si riferisce ad una rapina avvenuta a Riccione nella notte tra il 25 ed il 26 dello scorso Luglio. In quell’occasione secondo chi indaga, i tre, dopo aver avvicinato in strada due turisti diciassettenni, hanno strappato dal collo di uno di loro una catenina d’oro; successivamente li hanno malmenati colpendoli con alcuni pugni e minacciati di morte, prima di darsi alla fuga.

Immediata era scattata l’indagine da parte degli agenti della Squadra Mobile di Rimini, guidata da Mattia Falso, che attraverso una serie di attività info-investigative, sono giunti a individuare i tre presunti responsabili. Fondamentale per la buona riuscita delle indagini è stata l’individuazione del conducente dell’autovettura utilizzata per la fuga il quale è risultato essere alloggiato in un residence di Riccione.

Immediato il controllo della struttura, nel corso del quale si è avuto riscontro della effettiva presenza dei tre giovani. Nell’occasione uno dei tre ragazzi ha consegnato spontaneamente tre catenine, poi risultate provento di attività delittuosa, affermando di averle strappate involontariamente dal collo di un'altra persona che aveva affrontato in una rissa avvenuta in nottata. A fornire ulteriori elementi di riscontro sono state le descrizioni rese dalle vittime in sede di denuncia.