Individuato dai carabinieri l'autore delle rapine al supermercato e alla farmacia

Sono due le rapina che i carabinieri della Compagnia di Rimini addebitano a un 35enne residente a nel cesenate finito in manette su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale. L'uomo è accusato di aver messo a segno i colpi al “Despar” di Santarcangelo di Romagna, avvenuta il 31 gennaio 2022, e alla farmacia “Corpolò” dello scorso 2 aprile. Gli inquirenti dell'Arma, grazie ai rilievi effettuati nelle due attività e all'acquisizione dei filmati delle telecamere a circuito chiuso, hanno stretto il cerchio intorno al malvivente nei cui confronti è scattata anche una perquisizione domiciliare. Nell'abitazione del 35enne i carabinieri hanno trovato e sequestrato gli indumenti compatibili con quelli usati durante i colpi e due pistole giocattolo. Portato in caserma per le pratiche di rito al termine delle quali è stato trasferito nel carcere riminese dei "Casetti".