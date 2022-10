Rapinatore solitario armato di taglierino assalta l'ufficio postale

Col volto coperto da un casco e armato di taglierino è entrato in azione nella serata di martedì il malvivente solitario che ha assaltato l'Ufficio postale di Viserba in via Paolo Marconi. L'uomo si è presentato poco prima dell'orario di chiusura e, dopo aver estratto la lama dalla tasca, ha minacciato i dipendenti per farsi consegnare i contanti custoditi nei cassetti. Un bottino di circa 1000 euro che, una volta ottenuto, è sparito nelle tasche del malvivente poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Dall'Ufficio postale è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sul posto le pattuglie della polizia di Stato e gli inquirenti della Squadra mobile. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze dei presenti e acquisito le immagini della videosorveglianza con la speranza che, dai fotogrammi, emergano elementi utili ad individuare il rapinatore.