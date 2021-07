Rapinatori in scooter strappano prezioso orologio dal polso di un turista

Vacanza amara per un turista che, mercoledì nel tardo pomeriggio, è stato rapinato del proprio prezioso orologio mentre camminava per le strade di Cattolica. Lo strappo è andato in scena verso le 19.30 in via Fiume, nella zona dei quattro bar, con l'uomo che camminava tranquillamente tra i locali della Regina. Molto probabilmente l'Audemars Piguet da 6mila euro che portava al polso ha attirato l'attenzione di due malintenzionati che hanno iniziato a tenerlo d'occhio. I rapinatori, in sella a uno scooter e che indossavano dei caschi integrali, all'improvviso sono entrati in azione bloccando il braccio del turista e aprendo il cinturino. Una volta sfilato l'orologio, i due sono scappati a tutta velocità facendo perdere le proprie tracce. E' scattato l'allarme e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri ma l'immediata caccia ai rapinatori si è rivelata vana.