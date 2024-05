I rapinatori tengono in ostaggio dipendenti e clienti della banca, paura in centro storico

Momenti di paura, nella tarda mattinata di martedì, alla filiale di Rimini del Banco di San Geminiano e San Prospero dove tre malviventi armati di coltello hanno fatto irruzione con clienti e dipendenti all'interno. I rapinatori sono entrati in azione in via Circonvallazione Occidentale intorno alle 12.15 quando, nell'istituto di credito, erano presenti 5 dipendenti e 3 clienti. Sotto la minaccia dei coltelli i cassieri sono stati costretti a consegnare i contanti ma, all'improvviso, qualcosa è andato storto coi malviventi che hanno iniziato a perdere tempo nel tentativo di far aprire la cassaforte del bancomat mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere le pattuglie dei carabinieri. Presi alla sprovvista, i rapinatori hanno fatto mettere le persone contro la vetrata della banca ma l'intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio e i componenti della banda sono stati catturati. Si tratterebbe di tre italiani che, una volta ammanettati, sono stati portati in caserma.

