Rapine a raffica per portare via birre, dolci e pochi spiccioli

Quattro rapine in poco più di un'ora gli erano costate le manette, arrestato in flagranza dagli agenti della polizia di Stato, e adesso per il rapinatore seriale è stato chiesto il processo immediato. Un pomeriggio di fuoco, quello dello scorso 9 maggio, che aveva visto come protagonista un 40enne palermitano. L'uomo, secondo quanto ricostruito, era entrato in azione la prima volta intorno alle 15 prendendo di mira il bar Blanco dove aveva aggredito la barista spintonandola per poi impossessarsi di 6 birre e fuggire. La tappa successiva era stata all'hotel Artide dove, ad essere minacciata, era stata la direttrice costretta a consegnargli 50 euro. L'intervento di un altro dipendente, però, aveva messo in fuga il 40enne che non aveva desistito dal commettere la terza rapina ai danni del minimarket Souvenir. Questa volta il bottino è consistito in snack, barrette e dolciumi. Sorpreso dal titolare, il rapinatore non ha esitato ad aggredire l'uomo per guadagnarsi la fuga. Ultima tappa all’HD Food & Fashion di Rivazzurra dove, sempre per sottrarre del cibo, aveva anche lì aggredito il proprietario che cercava di bloccarlo.

Nel frattempo era scattato l'allarme e, nella zona, si era precipitata una Volante della polizia di Stato con gli agenti che avevano individuato il malvivente subito dopo l'ultimo colpo. Vistosi braccato, il 40enne non aveva esitato ad aggredire le divise e nel tentativo di fuggire aveva anche danneggiato l'auto di pattuglia con testate e calci. Ammanettato e portato in Questura, nei suoi confronti il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha chiesto e ottenuto il processo immediato che verrà celebrato il prossimo 27 giugno davanti al giudice monocratico del Tribunale di Rimini.