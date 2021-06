Rapine, aggressioni e degrado, la stazione ferroviaria sorvegliata speciale

Dopo rapine, aggressioni e degrado che si sono registrati nella zona di piazzale Cesare Battisti scatta il pattuglione della polizia di Stato che, col supporto dell'unità Cinofili della Municipale, ha controllato a fondo la stazione ferroviaria di Rimini. Si sono infatti intensificate le ispezioni in quella che, alla luce degli ultimi fatti di cronaca, è un'area a rischio per la sicurezza e dove lo spaccio è pressochè quotidiano. Nonostante l'opera di riqualificazione del piazzale, non mancano gli angoli oscuri che col calar del sole ospitano sbandati e maleintenzionati di ogni genere. Dal capolinea del Metromare al sottopasso del grattacielo, quest'ultimo teatro dell'ultima rapina ai danni di un minorenne da parte di altri ragazzini, le divise hanno setacciato i giardinetti e i marciapiedi per scoraggiare i maleintenzionati e gli spacciatori. Diverse le persone identificate mentre alcuni sbandati, che bivaccavano sull'asfalto, sono stati fatti allontanare. Secondo quanto emerso, servizi analoghi verranno messi in campo per tutta l'estate.