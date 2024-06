Rapine ai giovani turisti e spaccio di droga: a Riccione tornano le baby gang

Nuova ondata di baby gang a Riccione dove, nel corso dei controlli del territorio da parte dei carabinieri, gli arrestati e i denunciati sono stati tutti giovani stranieri che, per la maggior parte, hanno commesso rapine e reati legati agli stupefacenti ai danni di turisti loro coetanei. A finire dietro le sbarre, con le accuse di furto con strappo, ricettazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, è stato un 26enne nordafricano che ha strappato dal collo una catenina d'oro a un turista 18enne che passeggiava sul lungomare. La vittima ha dato l'allarme facendo accorrere una pattuglia dell'Arma e fornito ai militari una descrizione del rapinatore che, poco dopo è stato individuato nei pressi della stazione ferroviari e portato in caserma. Lo straniero, al momento della perquisizione, non solo è stato trovato in possesso della refurtiva ma, anche, di altre 5 catenine, ragionevolmente ritenute provento di precedenti azioni illecite, nonché di un quantitativo di hashish del peso di quasi 35 grammi, celato nelle parti intime. Il tutto è valso al 26enne le manette. Un turista straniero 30enne, invece, è finito nel mirino di una baby gang di nordafricani che lo ha malmenato e rapinato. Il vacanziere è stato costretto dai ragazzini a seguirli sulla battigia e, una volta lontani da sguardi indiscreti, i giovanissimi lo hanno malmenato e fatto aggredire da un cane al loro seguito, di essersi fatto consegnare il portafogli ed il telefono cellulare. La vittima, dopo i momenti di terrore, è riuscita a dare l'allarme facendo intervenire i carabinieri che sono partiti alla ricerca del gruppo individuando, poco dopo, un componente sempre alla stazione ferroviaria. Ad essere arrestato è stato un 19enne nordafricano.

Deve invece rispondere di resistenza ad un pubblico ufficiale, detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e spaccio di sostanza stupefacente un 18enne dell'est Europa che, notato dai militari dell'Arma, è stato seguito scoprendo la sua fiorente attività di vendita di droga. Il ragazzino, infatti, era al centro di un continuo via vai di clienti e, quando i carabinieri sono intervenuti, stava cedendo delle dosi di cocaina a due giovani. Alla vista delle divise il 18enne ha iniziato a dare in escandescenza lanciando la propria bici contro i militari che, non senza fatica, sono riusciti ad ammanettarlo. Nelle disponibilità dello straniero sono state trovate 21 dosi di "neve" già confezionate e pronte per essere vendute oltre a 250 euro ritenuti il provento delle precedenti cessioni. Un 18enne di origini sudamericane, invece, è accusato di rapina e tentata rapina di due giovani turisti che stavano tornando in bici al loro albergo. Il malvivente li ha avvicinati per poi bloccarli e obbligarne uno a consegnargli un paio di occhiali griffati mentre, all'altro, stava per venirgli strappata una collanina ma l'intervento di una pattuglia dei carabinieri ha messo in fuga il rapinatore. I militari dell'Arma hanno iniziato l'inseguimento bloccandolo, poco dopo, per poi ammanettarlo e portarlo in caserma.

Ad essere denuciato a piede libero, invece, è stato un 17enne nordafricano con l'accusa di ricettazione in quanto trovato in possesso della chiave elettronica di uno scooter, risultata oggetto di un furto avvenuto qualche giorno prima. Nei controlli stradali, invece, 3 automobilisti sono stati deferiti per guida in stato di ebbrezza in quanto risultati positivi all'etilometro.