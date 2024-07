Rapinò un turista delle collanina da 10 euro, il giudice stanga il malvivente con una pesante condanna

Una condanna esemplare quella emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Rimini nei confronti di un malvivente che, nell'estate del 2022, aveva rapinato un turista strappandogli dal collo una collanina del valore di pochi euro. Per il rapinatore, un 22enne di origini marocchine nato a Milano, è stato ritenuto colpevole e dovrà scontare 5 anni di reclusione. Una vera e propria stangata per il giovane che, insieme a una banda di amici, quell'estate si spostava tra Rimini e Riccione. Proprio nella Perla Verde il gruppo aveva accerchiato la vittima e, pensando si trattasse di un monile di valore, il 22enne se ne era impossessato dopo aver minacciato e strattonato il turista.

Questi, nonostante la paura, aveva dato l'allarme facendo accorrere i carabinieri coi militari dell'Arma che si erano messi alla ricerca del gruppo di nordafricani. Alla fine, però, erano riusciti ad arrestare solo il 22enne che si trovava insieme a un minorenne con il resto dei giovani che era sparito. Ora l’imputato, che è tornato in libertà, difeso d’ufficio dall’avvocato Domenico Barletta del Foro di Rimini, ricorrerà in Appello nella speranza di abbassare la pena per evitare il carcere al passaggio della sentenza in giudicato.