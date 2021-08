Foglio di via dalla Riviera romagnola per il rapper Baby Gang

"Ancora una volta per per cause che non dipendono da me il live è stato annullato. Questo vuol dire che da oggi in poi tornerò a zanzare (derubare, ndr) i turisti in spiaggia a Riccione perché altrimenti non vado avanti. Non sto scherzando". Questa la frase incriminata, apparsa sui suoi social network, che è costata al rapper milanese Baby Gang il foglio di via dalla dai comuni di Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico e Bellaria-Igea Marina per tre anni. Il provvedimento del Questore Francesco De Cicco arriva dopo che sul 20enne Zaccaria Mohuib si è abbattuto il Daspo, per la durata di 2 anni, riguardante i locali della Città Metropolitana di Milano emesso dal Questore del capoluogo lombardo. Sono ancora in corso gli accertamenti per capire se gli scontri avvenuti a Riccione lo scorso fine settimana, quando uno sciame di giovanissimi ha messo a ferro e fuoco una strada della Perla Verde devastando ogni cosa che gli capitava sotto mano, siano legati all'annullamento del concerto dell'artista.

IL VIDEO DELLE DEVASTAZIONI A RICCIONE