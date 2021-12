Razzia di cavi di rame, i carabinieri arrestano i ladri in flagranza

Si è concluso con un paio di manette il tentativo di due malviventi di svaligiare un'azienda di impianti elettrici industriali. I ladri, entrambi 21enni di origini romene e già noti alle forze dell'ordine, sono entrati in azione a Rimini nella notte tra domenica e lunedì. Dopo aver forzato una porta della ditta sono entrati nel magazzino iniziando a fare man bassa di cavi di rame e materiale vario ma, nel frattempo, è scattato l'allarme che ha fatto intervenire una pattuglia dei carabinieri. Alla vista dei lampeggianti i ladri, con l'auto carica di refurtiva, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e arrestati. Portati in caserma con l'accusa di furto aggravato, i 21enni sono stati processati per direttissima lunedì mattina e il giudice, dopo aver convalidato il fermo, li ha rimessi in libertà in attesa della prossima udienza.