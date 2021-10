Razzia nella boutique, cerca di scappare con oltre 700 euro di refurtiva

Nel pomeriggio di giovedì il personale delle Volanti è intervenuto alla Coin di Rimini dove verso le 18 il personale della sicurezza aveva intercettato un ladro. In particolare i vigilantes si erano accorti di un nordafricano che, entrato nei camerini come per provare i capi d'abbigliamento, è stato sentito mentre con le tronchesi tagliava le placche antitaccheggio. Una volta uscito senza merce, ha poi imboccato l'uscita con un vistoso rigonfiamento sotto la giacca ed è stato fermato mentre è stato chiesto l'intervento della polizia di Stato. Quando gli agenti sono arrivati, il malvivente è stato perquisito e trovato in possesso di una t-shirt da uomo, un giubbotto con cappuccio entrambi con i relativi cartellini attaccati e un crossbody bag griffato oltre a cinque confezioni di profumi, il tutto per un valore complessivo di 720 euro. Identificato per un 38enne, quando il ladro ha capito che sarebbe stato portato in Questura ha reagito violentemente aggredendo un agente. Bloccato, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato e resistenza.