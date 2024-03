L'Rc Auto continua ad aumentare in tutta Italia, ma Rimini è tra le città più virtuose

Secondo l'Ivass, nel mese di gennaio 2024, il prezzo medio dell’Rc auto è pari a 389,10 euro, in aumento in termini nominali del +7,5% su base annua. "Non si arresta la corsa dei prezzi dell'rc auto. Pur rallentando rispetto al balzo del 7,9% di dicembre, si tratta di un rincaro lunare, ingiustificato e vergognoso che mira solo a rimpinguare i profitti, salvaguardandoli dall'inflazione e facendo cassa sugli automobilisti. Per trovare un prezzo medio più alto si deve tornare al gennaio 2020 quando era pari a 395,60" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori.

"In alcune città, poi, il rialzo è addirittura stratosferico e ci domandiamo da cosa dipenda. Non vorremmo che in quelle città vi fossero restrizioni della concorrenza o peggio ancora accordi collusi. Per questo chiediamo all'Antitrust di accertare i motivi di questi incrementi anomali" conclude Dona.

In testa alle città con maggiore incremento, con un salto del 10%, si collocano Alessandria, Lecco, Vercelli e Biella, tutte con una variazione del 10% rispetto al prezzo medio del gennaio 2023. Medaglia d'argento per Milano con +9,9%, mentre in terza posizione Roma, Barletta, Belluno e Novara con +9,8%. Le città più virtuose sono invece Catanzaro (+3,3%), al 2° posto Nuoro (+3,7%) e al 3° Rimini (+4%).

Il premio più elevato, invece, a Napoli con 560,18 euro (tabella n. 2), seguita da Prato (553,77 euro) e Caserta (500,35 euro). Quello meno alto a Enna, 287,36 euro, seguita da Oristano con 297,75 e, sul gradino più basso del podio Potenza con 299,10 euro.