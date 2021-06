Reagisce al controllo degli agenti, era evaso dagli arresti domiciliari

Dovrà rispondere dei reati di evasione e resistenza a pubblico ufficiale il senegalese 25enne che nel pomeriggio di domenica, a Marina Centro, ha reagito a un controllo della polizia di Stato. Il giovane era stato notato in strada da una pattuglia delle Volanti intorno alle 18 e gli agenti avevano deciso di fermarlo per identificarlo. Al momento del controllo il 25enne ha dapprima cercato di fuggire per poi iniziare a divincolarsi sferrando calci e pugni. Bloccato e portato in Questura è emerso che il soggetto avrehbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari e che già in passato aveva violato la misura restrittiva. Al termine degli accertamenti è stato quindi arrestato e processato per direttissima.