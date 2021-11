Reale o immaginario? Montegridolfo protagonista a "L'Eredità" di Rai1

Nella puntata di martedì 2 novembre de L'Eredità, il game show di Rai1, alla campionessa Elena Bianchi della provincia di Varese è stata posta la domanda se Montegridolfo fosse un luogo reale o di fantasia, rispondendo correttamente. Una soddisfazione per l'amministrazione comunale del paese della Valconca che, in una nota stampa, ha spiegato come "La sorpresa di essere nominati in un'importante trasmissione della rete ammiraglia RAI, ha generato un grande orgoglio presso la Comunità montegridolfese; subito sui social sono comparsi dei commenti e l'entusiasmo è salito alle stelle, proponendo tra le possibili altre risposte: Montegridolfo un "luogo fantastico". In questa speciale menzione esterna, il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Marco Musmeci vi ha riconosciuto l'impegno e i risultati che dal 2019, questa Amministrazione comunale sta ottenendo e che portano Montegridolfo su un piano di visibilità nazionale mai avuto prima. Da tutta la Comunità di Montegridolfo giunge un sincero ringraziamento agli autori Rai de L'Eredità".