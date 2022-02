Da 35 anni realizzano torte artigianali per compleanni e matrimoni, dal sindaco una dedica speciale

Le loro torte sono un inno alla creatività. Compleanni, matrimoni, battesimi. Per ogni occasione c’è un dolce diverso. All’insegna dell’artigianalità. La pasticceria il Duomo festeggia i 35 anni dalla sua apertura e il traguardo viene ricordato anche dal sindaco. La storia inizia nel 1987 e prosegue in via Maurizio Bufalini con sale da thè, pasticceria e cioccolateria.

“Una storia, quella di Massimiliano Tontini e Silvana Vescovi, fatta di passione, sacrificio, dedizione e continua ricerca – è la dedica del sindaco Jamil Sadegholvaad - gli ingredienti principali di un'attività che è diventata un punto di riferimento per il centro storico. Tanti auguri”.