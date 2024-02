Realizzazione dell'adduttrice "Covignano" a servizio di Rimini sud, chiude via Carlo Leoni

Per consentire l'esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato "Realizzazione adduttrice Covignano a servizio della zona sud di Rimini – Esercibilità", è necessario attivare una temporanea limitazione della circolazione stradale sulla via Leoni, a partire da lunedì prossimo, 12 febbraio. L'intervento, di primaria importanza per garantire la corretta erogazione a tutto il sistema acquedottistico cittadino, in particolare si concentrerà nel tratto di strada che va dal civico numero 10, fino alla via della Grotta Rossa e necessariamente prevede una modifica alla circolazione stradale.

Le limitazioni riguardano una chiusura totale al traffico veicolare della via Leoni, che per circa 45 giorni resterà non percorribile, non consentendo il collegamento tra la via Covignano, e la Via della Grotta Rossa.

L'istituzione del divieto di transito, che verrà posizionato all'inizio della via Leoni - intersezione con la via Covignano - non riguarda i residenti, i mezzi di soccorso, i mezzi di polizia, veicoli privati diretti alle attività situate al di fuori dell'area oggetto di accantieramento e i veicoli diretti ai passi carrai. Per tutta la durata dell'ordinanza è istituito sulla via Leoni il doppio senso di circolazione per i soli veicoli autorizzati. A conclusione del posizionamento della condotta, verranno eseguiti anche tutti i lavori necessari al ripristino della pavimentazione stradale.