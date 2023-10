Realizzazione e adeguamento di due parchi inclusivi per minori con disabilità, Geat termina i lavori

Si sono conclusi i lavori di realizzazione di due aree dedicate al posizionamento di giochi inclusivi, che sono situate rispettivamente in via Saluzzo nel quartiere di Spontricciolo e in viale Bergamo a San Lorenzo. Il finanziamento fa capo al settore Servizi alla Persona del Comune di Riccione, con risorse derivanti dal Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per oltre 26 mila euro e con risorse comunali per circa 5 mila euro; i lavori sono stati affidati alla società in house Geat srl.

I parchi inclusivi hanno lo scopo di includere al gioco in una struttura come un parco pubblico rendendo fruibile un luogo e le sue dotazioni a persone con tipologie di deficit (motorie o sensoriali) che altrimenti resterebbero escluse da qualsiasi possibilità di godere di uno dei diritti basilari dell'infanzia. Le aree sono formate dai seguenti elementi: le altalene, in assoluto uno dei sistemi di gioco più richiesti al mondo. Per rendere il gioco ancor più divertente e accessibile a tutti è allestito con seduta a tavoletta per i più grandi e seduta a forma di orsetto, con cintura di sicurezza regolabile, per rispondere al bisogno di un supporto maggiore, anche in caso di disabilità. Lo shop, il ‘negozio’ dove si conta, si ragione e ci si cala nella parte di un negoziante o di un addetto alla biglietteria del cinema; le attività ludiche collegate ai giochi statici sono estremamente interessanti e favoriscono un’interazione fra bimbi più tranquilla e rilassata.

Stare al parco significa anche conoscersi, avvicinarsi, inventare nuove storie per poi immergersi in avventure sempre più fantasiose e grazie all’ampia gamma di pannelli attività disponibili, il divertimento si fa sempre più inclusivo. Il tris, il più classico dei giochi che resiste al passare del tempo. La casina. Le casette da gioco sono la cornice ideale per le attività sociali più tranquille, come la narrazione di favole, i giochi di ruolo e la condivisione di segreti. Tutte le bambine e tutti i bambini hanno diritto a giocare e condividere ed è per questo che sono stati creati dei prodotti a uso inclusivo che consentano l’accesso anche in caso di disabilità motoria, permanente o transitoria. Nei pressi delle aree gioco sono stati realizzati anche dei piccoli camminamenti per favorirne l’accesso a chi è più in difficoltà a eseguirlo.