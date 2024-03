Realizzazione dell'adduttrice "Covignano": previsti disservizi alla rete idrica

Per consentire l'esecuzione dei lavori relativi al progetto denominato "Realizzazione adduttrice Covignano a servizio della zona sud di Rimini – Esercibilità (RN)" e considerata la complessità dei lavori sono previsti per mercoledì 20 marzo disservizi alla rete idrica per le utenze coinvolte dalle ore 9.00 alle ore 15.00. L'intervento, di primaria importanza per garantire la corretta erogazione a tutto il sistema acquedottistico cittadino, in particolare si concentra nel tratto di strada che va dal civico n. 10 di via Leoni fino alla Via della Grotta Rossa. Le zone, che potrebbero risentire maggiormente dell’intervento con cali di pressione, sono le seguenti: Miramare, Grotta Rossa e le vie limitrofe a via Barattona.

Come già comunicato per tutta la durata dei lavori è prevista una modifica alla circolazione stradale: le limitazioni riguardano una chiusura totale al traffico veicolare della via Leoni, che per circa 45 giorni resterà non percorribile, non consentendo il collegamento tra la via Covignano, e la Via della Grotta Rossa. A conclusione del posizionamento della condotta, verranno eseguiti anche tutti i lavori necessari al ripristino della pavimentazione stradale. In caso di maltempo, l’intervento verrà programmato il giorno dopo.

L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.