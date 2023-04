Reati in aumento, il Questore: "Crescita fisiologica dopo la pandemia, il tessuto riminese è sano"

In occasione del 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato la Questura di Rimini ha stilato il bilancio operativo del 2022 dal quale spicca come, a fronte di un aumento dei reati, si è registrata una crescita del 25% delle persone arrestate e del 65% di quelle denunciate a piede libero. Particolare attenzione è stata posta al fenomeno delle baby gang che, durante la scorsa estate, ha visto un forte impegno per porre un freno ai giovanissimi che arrivavano in Riviera per commettere dei crimini. Controlli che si sono svolti in tutti i weekend dei mesi di giugno, luglio, agosto e fino alla metà di settembre sia a Rimini che a Riccione, con particolare riferimento alle aree adiacenti alle Stazioni Ferroviarie e nei luoghi maggiormente frequentati da giovani. I pattuglioni hanno consentito di identificare migliaia di persone, soprattutto giovani, molti dei quali di origine straniera. Nel solo ponte di Ferragosto (da venerdì 12 a lunedì 15 agosto), sono stati complessivamente identificate 4.500 persone, delle quali 2.100 nella sola stazioni di Rimini e Riccione.

Forte impegno per la Questura anche per quanto riguarda l'ordine pubblico con gli uffici di piazzale Bornaccini impegnati a dover gestire 197 eventi sportivi, 121 iniziative politiche e sindacali, 176 eventi e grandi spettacoli. Tra questi l'Adunata Nazionale degli Alpini che, lo scorso maggio, ha visto la città venire invasa da 90mila penne nere e 500mila partecipanti. A questo si sono aggiunti anche 572 per servizi di prevenzione e contrasto alla prostituzione, abusivismo commerciale e controllo locali pubblici.

Sul fronte degli interventi in strada, l'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico ha ricevuto e gestito oltre 90mila chiamate al numero di emergenza del 112 che hanno richiesto 5.323 interventi degli equipaggi delle Volanti. Le pattuglie, nell'arco dei 12 mesi, hanno controllato 37.718 persone (erano 27.492 nel 2021) e 11.091 veicoli, con un incremento sensibile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'attività delle volanti ha portato all'arresto di 208 persone (172 nel 2021) e 819 quelle denunciate a piede libero (erano 752 nel 2022). Tra gli interventi di maggior rilievo quello del 1 gennaio 2022 con il personale della Questura intervenuto in un'abitazione dove, all'interno, si era sviluppato un incendio con una donna rimasta bloccata nell'appartamento. Gli agenti hanno salvato la signora, portandola all'esterno, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto. Sia la padrona di casa, che i poliziotti, erano rimasti intossicati dal fumo ed erano stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Un altro intervento degli agenti, questo avvenuto pochi giorni fa, ha visto un poliziotto gettarsi nelle acque gelide del porto di Rimini per salvare un'aspirante suicida in balìa del mare e oramai esanime.

Anno intenso anche per la Squadra Mobile che, nel 2022, ha eseguito 94 arresti e denunciato in stato di libertà 214 persone. La percentuale più alta dei crimini riguarda i reati contro il patrimonio, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ed i reati contro la persona, in danno di minori, prostituzione e reati sessuali rientranti nel "Codice rosso". Lo scorso anno Rimini è stata caratterizzata da ben 3 femminicidi nell'arco di 3 mesi: quello del 23 aprile in via Portogallo, quello del 19 maggio in via Dario Campana e quello del 24 giugno in via Rastelli. Tutti e tre sono stati risolti dagli inquirenti della Mobile e, al momento, gli indagati sono alle prese coi rispettivi processi in Corte d'Assise. Tra le operazioni di maggior risalto portate a termine dalla Mobile l'arresto, avvenuto lo scorso 11 maggio, di un somalo 27enne per un tentativo di violenza sessuale. Lo straniero, che pochi giorni prima era stato visto aggirarsi completamente nudo sul lungomare di Rimini a bordo di un monopattino, aveva poi aggredito una 60enne che stava facendo jogging nel parco Marecchia cercando di abusare di lei.

Il 3 novembre del 2022, invece, il personale della Mobile aveva arrestato in flagranza un 60enne rapinatore seriale di banche e, sempre in tema di colpi seriali, nel novembre dello stesso anno aveva ammanettato anche lo scassinatore delle gettoniere delle lavanderie self-service dopo che questi aveva messo a segno una quindicina di furti. Importanti anche le operazioni a contrasto della criminalità organizzata straniera che, nel corso del 2022, hanno portato a due arresti eseguiti su mandato europeo nei confronti di altrettanti cittadini turchi responsabili dei reati di omicidio, tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Sul fronte della lotta agli stupefacenti, le varie inchieste degli inquirenti hanno portato all'arresto di 18 persone e alla denuncia a piede libero di altre 8 con sequestri complessivi di 58 chili di marijuana, 10 di hashish e 1 di cocaina.

Per quanto riguarda l'attività della Divisione Polizia Anticrimine, questa si è focalizzata sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali. Tale attività ha portato all'emissione di 130 Fogli di via obbligatorio (con un aumento del 20% rispetto all'anno precedente), 70 avvisi orali, 34 ammonimenti del Questore, di cui 7 per violenza domestica, 23 per stalking e 4 per cyberbullismo, tutti provvedimenti di competenza del Questore. Di particolare importanza la firma del Protocollo Zeus che prevede una sinergia particolare tra operatori della Questura e di operatori di ben 3 Centri individuati nella Provincia di Rimini, finalizzato al recupero delle persone ammonite, sia nel caso di atti persecutori che nel caso di violenza domestica. La Divisione ha, inoltre, effettuato mirati accertamenti finalizzati all'adozione da parte del Questore di Rimini del Daspo urbano prezioso strumento con il quale si è inteso tutelare la vivibilità ed il decoro della città con l'emissione di 101 provvedimenti di questa natura. Molto efficace è risultato Il lavoro profuso In tema di misure patrimoniali, che ha comportato un monitoraggio dei patrimoni illecitamente acquisiti e dei tentativi di infiltrazione nel tessuto economico provinciale da parte delle organizzazioni eliminali, con 532 società controllate ai fini antimafia. Nel corso dell'anno precedente sono stati due i provvedimenti di confisca, per un valore complessivo di un milione o mezzo di euro. Fondamentale è stata l'attività del Gabinetto Provinciale di Polizla Scientifica che ha effettuato 238 sopralluoghi e fotosegnalato 6.973 persone, fornendo un determinante contributo in diverse attività di indagine.

L'attivttà della Polizia Amministrativa e di Sicurezza è stata particolarmente frenetica ed ha fatto registrare un sensibile aumento delle pratiche trattate. Negli ultimi 12 mesi sono state esaminate 16.141 pratiche per Il rilascio dei passaporti, mentre negli ultimi 90 giorni sono state adottate straordinarie ed efficaci misure organizzative per abbassare i tempi di attesa per la presentazione delle domande di passaporti. Sono state formulate 44 proposte di divieto di detenzione di armi, controllati oltre 123 esercizi pubblici, effettuate 4 sospensioni di licenze di esercizi pubblici per ragioni di ordine e sicurezza pubblica ex art 100 TULPS, 29 persone denunciate ali' Autorità Giudiziaria e sono state contestate 121 sanzioni amministrative.

Nella provincia di Rimini sono regolarmente soggiornanti quasi 40.000 stranieri. l'attività svolta dall'Ufficio Immigrazione è consistita nell'emissione di oltre 19.300 permessi di soggiorno dei quali 9.538 per rinnovo e 9.766 per il primo rilascio. La provincia è stata interessata, dal febbraio 2022, dal fenomeno migratorio causato dalla guerra In Ucraina a seguito della quale sono giunti circa 5.500 cittadini ucraini, collocando la nostra provincia al primo posto della regione ed ai vertici del tenitorio nazionale come afflusso in proporzione alla popolazione residente. I pareri rilasciati per l'acquisizione della cittadinanza Italiana sono stati 723.

Sul fronte della Polizia Stradale, nel periodo dal 1 aprile 2022 - 31 marzo 2023 sono state messe in campo 2.616 pattuglie che hanno accertato complessivamente13.394 infrazioni al Codice della Strada (+5% rispetto anno precedente) con 23674 punti patente decurtati, controllando 2.761 veicoli adibiti all'autotrasporto professionale di cose(+ 230% rispetto all'anno precedente) e denunciando all'Autorità Giudiziaria 284 persone (+56% rispetto anno precedente). Sono stati svolti servizi anti-stragi del sabato sera controllando 10.646 (+49% rispetto anno precedente) conducenti di veicoli di cui 391 sono risultati positivi alcool (+26% rispetto anno precedente) e 40 sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (+263% rispetto anno precedente). Inoltre, sono stati contestati: 1590 eccessi di velocità (+53% rispetto anno precedente); 906 violazioni per il mancato uso della cintura di sicurezza (+9% rispetto all'anno precedente); 733 per uso di telefonino durante fa guida (+9% rispetto anno precedente). Sono stati rilevati 324 incidenti stradali (-21% rispetto anno precedente) del quali 216 con feriti,102 con danni e 6 mortali con il +50% delle persone decedute rispetto anno precedente.