Rebus aule per Liceo e Ipsia, rischio lezioni al pomeriggio. "E' emergenza, le classi in hotel o a teatro"

Urge una soluzione alternativa per garantire le lezioni al Liceo Einstein. Per evitare il doppio turno, con gli studenti che altrimenti sarebbero costretti ad andare a scuola al pomeriggio anziché al mattino. Motivo? Non ci saranno le aule per tutti, questo in vista del prossimo anno scolastico. Almeno 12 aule non saranno disponibili. In quanto la Provincia conta già dall’estate di avviare un cantiere atteso da tempo, un massiccio intervento di adeguamento sismico e messa in sicurezza sugli elementi portanti dell’istituto della Colonnella. La soluzione paventata di far suonare la campanella al pomeriggio non ha per nulla convinto studenti e genitori, in quanto significherebbe rivoluzionare la vita dei giovani, c’è chi si allena per attività sportiva agonistica o chi svolge altre attività al di fuori dell’orario scolastico.

Sul tema ora interviene il consigliere comunale Matteo Angelini (3V Rimini) che chiede al sindaco-presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad di fare tutto il possibile per trovare una soluzione alternativa. Per la Provincia quella di trovare nuove classi è un’impresa complicata, tant’è che già era andato deserto il primo bando di gara per trovare un immobile utile a ospitare gli studenti della succursale dell’Ipsia “L.B. Alberti”, in questo caso era stato ipotizzato negli scorsi mesi anche di realizzare una struttura prefabbricata d’emergenza.

“Il sindaco è anche il Presidente della Provincia, si trovi al più presto una soluzione all'altezza per garantire alle famiglie e ai ragazzi un proseguimento di studi quanto meno dignitoso e nel rispetto delle necessità di tutti – scrive il consigliere Matteo Angelini -. Scuola al pomeriggio non si può proprio sentire. Proprio nelle scorse ore la vicesindaca Chiara Bellini è uscita con un comunicato in cui spiega come la scuola in generale deve prestare più attenzione alle necessità dei ragazzi, vien da sé pensare che l'idea di lezioni anche di pomeriggio vada proprio a cozzare con tutti i bellissimi principi espressi dalla vicesindaca. A Rimini non mancano affatto le possibilità dove andare a collocare le 12 classi in luoghi ben serviti, ovvio che serve uno sforzo comune e soprattutto un profondo ascolto di quelle che sono le necessità di tutti. Cinema, sale del Comune, sale della Provincia, alberghi, teatri, tante possono essere le soluzioni alternative”.