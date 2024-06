Record di iscritti al Meeting Music Contest 2024: 210 partecipanti

Il Meeting Music Contest 2024 ha chiuso le iscrizioni con un numero record di partecipanti: 210 artisti iscritti, segnando un nuovo traguardo per la manifestazione musicale nata dalla collaborazione tra Meeting di Rimini e Mei – Meeting degli Indipendenti di Faenza. Questo dato conferma l’interesse crescente e la rilevanza del Contest nel panorama musicale italiano.

"Un numero così alto di partecipanti non l’avevamo previsto e ci rende molto contenti. Inoltre, da una prima rapida verifica, sembra che siano molti i giovanissimi sotto i 25 anni. Ora la giuria inizierà ad ascoltare i brani e a metà mese saranno comunicati i finalisti. È un momento che richiede un grande impegno e scelte non sempre facili, ma anche molto bello perché c’è tutta l’aspettativa e la curiosità di scoprire i generi musicali prescelti e le tematiche sviluppate nelle opere presentate", ha dichiarato Otello Cenci, direttore artistico del Meeting Music Contest.

Giordano Sangiorgi, direttore artistico assieme a Cenci, patron del Mei (che torna a Faenza dal 4 al 6 ottobre) e noto produttore musicale, ha aggiunto: "L’entusiasmo dimostrato dai partecipanti è straordinario. Un segnale che dimostra la grande vitalità, nonostante le difficoltà del settore, della nuova musica indipendente ed emergente italiana. Questo contest offre una piattaforma unica per i giovani artisti emergenti e rappresenta un’importante occasione per scoprire nuovi talenti. Siamo impazienti di iniziare le valutazioni e di condividere con il pubblico i finalisti che avranno l’opportunità di esibirsi al Meeting di Rimini mentre il vincitore si esibirà al Mei di Faenza il 5 ottobre".

I finalisti selezionati dalla giuria saranno annunciati a metà giugno e avranno l’opportunità di esibirsi dal vivo durante il Meeting di Rimini 2024. Le esibizioni finali, che si terranno nella Fiera di Rimini nella serata di sabato 24 agosto, saranno arricchite dalla presenza di ospiti d’eccezione come Filippo Graziani, cantautore e figlio del celebre Ivan Graziani, che celebrerà anche al Mei il nuovo album dedicato al padre e arrivato in testa alle classifiche, e Francesco Arpino, produttore e musicista di fama internazionale. La loro partecipazione offrirà un valore aggiunto al Contest, garantendo un’esperienza formativa e stimolante per tutti i partecipanti.