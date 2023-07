Recupero del gettito fiscale, 800 mila euro gli accertamenti Imu 2018: già recuperati 250 mila euro

Sono quasi 1.200 gli avvisi di accertamento Imu 2018 recapitati dall’Ufficio Fiscalità locale dell’Amministrazione comunale per un valore di circa 800 mila euro. Di questi circa 250 mila euro sono già entrati nelle casse dell’Ente.

Prosegue dunque l’azione degli uffici comunali per il recupero del gettito fiscale attraverso un’attività di controllo e incrocio delle varie banche dati (catastali, residenze, valori delle aree, ecc.). Attività che proseguirà in autunno in riferimento alla Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 2021. In questo caso, il valore complessivo dovrebbe essere in linea con quello dello scorso anno che ha visto l’emissione di circa 560 avvisi per un totale di 340 mila euro.

“Tra i principi che regolano da sempre il bilancio del Comune di Santarcangelo, ci sono sicuramente i principi di equità e uguaglianza – afferma l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli – che si concretizzano da un lato con il sostegno dell’amministrazione comunale ai nuclei familiari in difficoltà: il ricavato degli accertamenti servirà infatti in parte a finanziare riduzioni ed esenzioni dei tributi e in parte a garantire il funzionamento dei servizi pubblici dell’ente”.

“Dall’altro lato, i principi si mettono in pratica proprio con l’attività di recupero di somme dovute all’ente in caso di evasione, elusione, semplicemente errore o dimenticanza. In questo senso – conclude l’assessore Zangoli – gli uffici comunali assicurano la massima assistenza ai contribuenti per l’eventuale riesame delle pratiche in tempi rapidi”.