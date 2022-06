Referendum falliti, dati finali: in provincia vota il 23%. Comunali Riccione: alle urne il 58% dei cittadini

Dati definitivi dalle urne. Anche nella Provincia di Rimini il Referendum sulla giustizia è un flop. Il dato definitivo dell’affluenza, relativo a tutti i 27 comuni del territorio, non va oltre il 23,16% dei cittadini che si è recato ai seggi. In particolare, il Comune di Rimini si ferma al 17,82%, mentre a Riccione dove si votava in contemporanea anche per le amministrative la percentuale sale al 55,01%.

I risultati complessivi in Provincia

Pervenute tutte e 328 le sezioni. Al primo quesito referendario “Incandidabilità dopo condanna” il Si fa registrare il 56,93% (31.994 voti) mentre il No è al 43,07% (24.204 voti). Per quanto riguarda il quesito 2 “Limitazione misure cautelari” il Si raccoglie 58,72% mentre il No 41,28%. Il quesito 3 “Separazione funzione dei magistrati” fa registrare il 76,39% di Si contro il 23,61% di No. La quarta proposta “Membri laici consigli giudiziari” fa registrare il 75,15% di voti per il Si contro il 24,85% per il No. Infine ultimo quesito con “Elezioni componenti togati Csm” con il 75,5% di Si e il 24,5% di No. Il dato complessivo a livello Nazionale di chi è andato a votare supera di poco il 20% (20,83%) all’ultima comunicazione delle 23 a chiusura seggi (7.902 comuni su 7.903). Il referendum per essere valido doveva raggiungere il 50%+1 dei votanti aventi diritto.

Oggi tocca a Riccione

Dopo l’election day di domenica (12 giugno) lo spoglio delle schede per le elezioni amministrative inizia a partire dalle 14. L’affluenza elle urne risulta nel complesso bassa. Alla comunicazione finale delle 23 si è recato ai seggi il 58,78% dei cittadini, poco più di un avente diritto ogni due. Nel dettaglio su 28.955 elettori hanno votato in 17.021. Alle 12 aveva votato il 17,32% e alle 19 il 41,65%

Gli altri Comuni

Anche a Coriano affluenza bassa. Sui 9.091 elettori hanno votato in 4.740 pari al 52,14%. A Morciano di Romagna su 5.763 elettori ha votato meno del 50% (43,71%) per un complessivo votanti di 2.519. Infine a Sant’Agata Feltria, dove c’era un solo candidato a sindaco (Goffredo Polidori) è stato ampiamente superato il 50% con il dato finale di 61,19% di votanti(1.025) su 1.675 aventi diritto.