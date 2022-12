La Regina di Ghiaccio diventa un'opera d'arte, prosegue un ricco calendario di eventi natalizi

La nuova settimana si annuncia ricca di appuntamenti per la Regina di ghiaccio di Cattolica. Spettacoli per i più piccoli, musica, cibo, burattini, cultura e mostre. Come “Arte da indossare” che si è inaugurata lo scorso giovedì 8 dicembre, una esposizione che unisce moda, a cura di Fabiana Gabellini, e pittura, di Katya Vecchi. È possibile visitarla presso la Galleria “KaVe Fluid Art” in via Pascoli 80 sino al prossimo 6 gennaio, dalle 16 alle 19. Le due artiste attraverso le loro opere, tramite l'uso del colore e della forma, si sono trovate in perfetta sintonia realizzando questo progetto nato nel 2018 e creando un ponte di comunicazione tra Arte e Moda. La Fluid Painting, in particolare, è una tecnica moderna che consiste nel manipolare vernice su tela per ottenere effetti unici e irrepetibili. E proprio grazie a questa tecnica è nata una tela raffigurante proprio la Regina di ghiaccio. Un’opera che è stata donata all’amministrazione comunale e consegnata al vicesindaco ed assessore al Turismo Alessandro Belluzzi durante la sua visita. “Innanzitutto ringrazio Katya per il dono fatto alla nostra comunità, un bellissimo pensiero, dimostrazione concreta dell' attenzione nei confronti della città. La mostra realizzata in Viale Pascoli – ha sottolineato Belluzzi - ospita opere uniche nel loro genere, un connubio perfetto tra arte e moda, un'ulteriore offerta culturale che si inserisce nel ricco palinsesto di iniziative in programma fino all’Epifania. Faccio ad entrambe i complimenti per il risultato ed invito i cittadini-ospiti a visitarla”.

Intanto, una nuova mostra si aprirà da mercoledì 14 dicembre anche al Centro Culturale Polivalente. Qui, dalle 18 si svolgerà, a cura del Lions Club Cattolica, la premiazione del Concorso Internazionale “Un poster per la Pace”. Le opere sono state realizzate dagli studenti della scuola secondaria di primo grado Emilio Filippini e rimarranno successivamente in mostra presso la Biblioteca Comunale.

Giovedì 15 dicembre, invece, si terrà il Concerto di beneficenza “Cattolica Sings Christmas” in favore dell'associazione "La Prima Coccola". L’Appuntamento è per le ore 20:45 al Salone Snaporaz (Ingresso 15 euro. Prenotazioni biglietti al n. 334.1547552). Dodici cantanti interpreteranno brani bellissimi, in una gioiosa e benefica serata musicale. Un L’evento è promosso dall’Associazione Identità Aggreganti APS, con la direzione artistica e l’organizzazione di JaZzFeeling, ed il Patrocinio del Comune di Cattolica, Assessorato alla Cultura.

Venerdì 16 dicembre, presso il Centro Culturale Polivalente, dalle 17, Carlo Lucarelli presenterà il suo nuovo romanzo "Bell'abissina. Un'indagine del commissario Marino", un giallo ambientato proprio a Cattolica.

Sabato 17 dicembre in programma diversi appuntamenti. Il Centro Culturale Polivalente ospiterà dalle 16:00, la “Tombola dei libri per bambini”. Per i più piccoli, ma non solo, tornano i burattini in Piazzetta Filippini con la messa in scena, dalle ore 16.30, di “Tre servi alla prova”, a cura della compagnia “I burattini di Mattia”. Alle 21:00, infine, spazio alla danza con il Teatro della Regina che ospiterà lo spettacolo “Ballando con Uisp”.

La giornata di domenica 18 dicembre si aprirà con gli imperdibili “Babbi Natale in Sup” che dalle 11 inizieranno la loro sfilata in mare a partire dai Bagni Renato 24-25. La Chiesa di San Pio V ospiterà dalle 16,30 il concerto “Voci in festa” a cura de “La bottega delle Voci”. A concludere la settima l'evento enogastronomico, “Mare e collina: degustazione dei sapori della nostra terra” in Piazza Primo Maggio con assaggi gratuiti proposti dalla Cooperativa Casa del Pescatore e dalla Cna a partire dalle 16,30 e fino alle 19,30.

Sempre in tema food, infine, da Piazza Nettuno, lungo viale Bovio e via Matteotti, sono allestite le 11 casine del mercatino eno-gastronomico, piene di golosità, di "luvarie", del mercatino del bosco ghiacciato. Saranno aperte sino all'8 gennaio dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 20 e nel fine settimana tra le 11 e le 22. In Piazza Roosevelt, nel fine settimana, da venerdì a domenica, torneranno i mini-show immersivi con il video mapping su Palazzo Mancini che vede protagonista la Regina di ghiaccio. Giochi di luci, con musiche e neve, che si ripeteranno alle ore 17, 17,30, 18 e 19.