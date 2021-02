Regione in zona arancione, si intensificano i controlli dei carabinieri

Nel corso del weekend sono stati potenziati i controlli dell’Arma riminese per far rispettare le normative sul contrasto alla diffusione del Coronavirus in seguito all'entrata dell'Emilia-Romagna in zona arancione. In particolare sono state controllate un totale di 280 persone, diverse decine di autovetture, il tutto ha portato al sanzionamento di 30 soggetti per mancato utilizzo dei previsti dpi, ovvero per essersi assembrate o non aver rispettato gli orari imposti.