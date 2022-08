Regione, interrogazione Gruppo Misto: "Stop mega eventi sulla spiaggia, dannosi per habitat naturale"

No ai mega eventi in spiaggia, dannosi per l’habitat naturale. Lo sostiene il Gruppo Misto al consiglio regionale dell'Emilia Romagna che ha presentato un’interrogazione alla giunta per chiedere “cosa intenda fare per far rispettare le direttive in materia di demanio marittimo, eventualmente disponendo modifiche per impedire nuovamente il verificarsi di danneggiamento e distruzione di habitat naturali nonché il disturbo durante la nidificazione e addirittura l’uccisione di esemplari di specie protette”.

“In particolare - spiega il Gruppo Misto - per il caso di Rimini, dove è allestita la Beach Arena, bisogna evitare che l’ultimo lembo di spiaggia libera venga precluso alla fruizione pubblica e occorre assicurare che in tale spiaggia possa essere garantita ancora, per il futuro, la conservazione di pregevoli habitat e delle specie che li contraddistinguono. È necessario evitare usi impropri delle spiagge e comunque non adatti ad ambienti fragili e dinamici che, da un punto di vista geo-morfologico e biologico, sono importanti aree di transizione tra la terraferma e il mare”.

Infine, il Gruppo Misto chiede “se la ‘Beach Arena’ di Rimini verrà realizzata, come parrebbe dagli accordi sottoscritti, nello stesso sito e perpetuando gli stessi danni anche nel 2023”.