Regolamento di conti nell'hotel, massacrato di botte da una spedizione punitiva

Quattro uomini, componenti di quella che ha tutta l'aria di essere una spedizione punitiva, ha massacrato di botte un 45enne napoletano finito in coma dopo le percosse. Il raid è andato in scena nella serata di mercoledì quando, in un hotel di viale regina Elena, il commando è entrato in azione prendo di mira l'uomo alloggiato da qualche tempo nella struttura ricettiva e già noto alle forze dell'ordine. Un pestaggio in piena regola con la vittima che, sanguinante, ha avuto appena il tempo di arrivare con le sue gambe al pronto soccorso di Rimini prima che le sue condizioni precipitassero tanto da rendere necessario il trasferimento d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove si trova in coma e i medici si sono riservati la prognosi.

Sull'aggressione indaga la polizia di Stato e, dai primi riscontri, pare che alcuni testimoni abbiano descritto gli aggressori come campani che prima di picchiare il 45enne gli avrebbero chiesto insistentemente dei soldi. La vittima, in passato, era già finita nei guai in quanto coinvolto in un’inchiesta sulla criminalità organizzata e le modalità dell'aggressione sembrerebbero ricordare certi "avvertimenti".