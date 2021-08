Remo Anzovino torna a Rimini per un concerto inedito sul Lungomare

È uno dei compositori e pianisti più amati sia dalla critica che dal pubblico, a livello nazionale e internazionale, con oltre 10 milioni di ascolti solo su Spotify: Remo Anzovino con oltre 20 date questa estate sta portando in giro per l’Italia la sua musica, tratta dai suoi album e dalle colonne sonore per il cinema che gli sono valse nel 2019 il Nastro D’Argento.

A grande richiesta domenica 22 agosto il Maestro tornerà a Rimini per un concerto inedito ed esclusivo in piano solo sul lungomare della spiaggia di Riminiterme “Al chiaro di Luna”, la rassegna ideata e organizzata da Rimini Classica. Il concerto inizierà alle ore 21:00 e gli ultimi biglietti disponibili sono acquistabili online su www.liveticket.it e nei punti vendita autorizzati.

Anzovino ha un rapporto davvero speciale con la città di Rimini nella quale ha registrato tutte le sue colonne sonore de “La Grande Musica dell’Arte” e questa estate torna nella località vacanziera d’eccellenza della Riviera Romagnola con un live piano solo che rappresenta un vero e proprio viaggio dell’immaginazione dal vivo, che il pubblico potrà vivere a bordo del suo pianoforte, in quella che sarà una esperienza emozionale irripetibile e mai come ora capace di rendersi collettiva.

Dopo lo storico e indimenticabile concerto con l’orchestra d’archi al Teatro Galli, uno degli ultimissimi concerti pre-Covid, il compositore pordenonese ha sposato la nuova idea di Rimini Classica, che questa estate ha presentato una rassegna con tre concerti al chiaro di luna, durante le serate di luna piena, che si chiudono proprio domenica 22 agosto con il concerto del Maestro Remo Anzovino.