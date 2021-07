Renata Tosi contro il Green Pass: "La politica non può imporre un certificato per andare al ristorante"

"Avere un tesserino per accedere a un ristorante è qualcosa che la politica non può permettersi di imporre", non può essere questa "la condizione, o la soluzione politica, perché si torni a lavorare". A prendere posizione sul Green Pass è il sindaco di Riccione Renata Tosi dalla Perla Verde arriva anche la richiesta di "una data certa" per l'apertura di discoteche e locali serali. Con la precisazione, appunto in merito alla possibile introduzione del green pass, che non deve essere la politica a "decidere quali debbano essere le misure di sicurezza sanitaria da adottare", i cosiddetti protocolli, che spettano invece al Comitato tecnico scientifico. Quello che deve fare la politica è "garantire la data d'apertura a imprese economiche che stanno soffrendo oltremodo e più delle altre", rimarca la sindaco Renata Tosi, e le scelte sanitarie "devono essere prese per competenza da chi è deputato a farlo". E "devono rispettare un principio solamente: la tutela della salute delle persone, il resto non conta". Dunque, "la politica deve farsi da parte in questo momento perché un green pass, piuttosto che altre misure adottate senza precise indicazioni scientifiche, sono solo un'imposizione d'imperio". Dunque "la medicina e le istituzioni sanitarie devono indicare i protocolli" e "la politica, il Governo o le Regioni eventualmente, devono dare una data certa per la ripartenza e i gestori devono rispettare i protocolli e riaprire".