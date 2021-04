Rendiconto 2020, a Riccione forte spinta agli investimenti nei cantieri pubblici

L'amministrazione del Comune di Riccione nel 2020 ha portato avanti un piano consistente di investimenti in opere pubbliche. Un dato significativo che emerge dal documento di Rendiconto di gestione 2020 che sarà portato all'approvazione del Consiglio comunale domani sera. Dunque, nonostante nel primo anno della diffusione della pandemia, il Covid abbia fatto sentire i suoi effetti sull'economia italiana facendo registrare minori entrate tributarie ed extratributarie per oltre 7 milioni di euro per il Comune di Riccione (comunque compensate dai trasferimenti statali e regionali) l'amministrazione ha confermato il mantenimento degli equilibri di bilancio e degli investimenti in opere pubbliche. Non hanno subito battute di arresto infatti le attività legate al piano triennale delle opere, fra cui si rammentano gli interventi principali quali la ristrutturazione dello Spazio Tondelli (600 mila euro), il restyling passeggiata Goethe (550 mila euro), scuola Capri (un milione e 288 mila euro), scuola Panoramica (746mila euro), manutenzione straordinaria strade (1 milione e 700 mila euro), le opere relative ai centri di Buon Vicinato come quella di viale Caravaggio (130 mila euro), la rotatoria di Via Formia (64 mila euro), il prolungamento e risagomatura di Via XIX Ottobre (480 mila euro per il primo lotto), l’impianto di illuminazione di Viale Ceccarini (200 mila euro), l’avvio delle attività relativa alla costruzione della Scuola Catullo (4.344.623,35), il nuovo Museo del Territorio (circa 4 milioni) e sottopasso di viale Ceccarini.

"Ci presentiamo con i conti comunali a posto e con un piano di investimenti in opere pubbliche che nonostante il perdurare della crisi dovuta alla pandemia ha permesso all'amministrazione di portare a casa tutti i progetti preventivati. Un ringraziamento va al settore finanziario del Comune di Riccione da parte del sindaco, di tutta la Giunta e mio - ha detto l'assessore al Bilancio, Luigi Santi -. Il nostro lavoro da "formichine operose" ha permesso di accantonare nei fondi previsti dalle norme statali le risorse necessarie a garanzia in tempi difficili. Il 2020 è stato senz'altro un anno difficile, primo in cui abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di lavorare per evitare i contagi e la comunità ne ha risentito. Abbiamo messo in campo gran parte delle risorse per far crescere la città con nuovi servizi, nuove strade e nuovi quartieri, nonostante ci sia stata una forte decrescita del gettito tributario. Il nostro modo ci procedere però ci regala ancora la possibilità di arrivare a maggio 2021 con un rendiconto in equilibrio". “Si tratta di un Bilancio che si conferma sano ed in buone condizioni, nonostante le problematiche legate al Covid che hanno avuto conseguenze importanti sui conti dei Comuni – dichiara la Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Cinzia Farinelli – Faccio notare che questo Ente ha rispettato senza problemi la normativa in materia di accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 100% dell’insoluto previsto) ed implementato il fondo contenzioso, elementi che garantiscono stabilità e certezza”.