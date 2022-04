Approda in Consiglio il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 del Comune di Coriano

Approda in Consiglio comunale il rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 del Comune di Coriano. I numeri confermano il trend positivo della gestione: il risultato di amministrazione ammonta a 13,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni di avanzo libero. Il fondo di cassa al 31/12/2021 vanta un saldo di oltre 9,3 milioni di euro.

Nel corso del 2021 il Comune è stato in grado di finanziare nuove spese di investimento per oltre 3,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni già realizzati ed altri 2,3 milioni di euro avviati e confluiti nel fondo pluriennale vincolato e che saranno completati nel corso del 2022. Ciò è stato possibile attraverso una oculata politica acquisizione e gestione delle risorse, che consente al Comune di avere a disposizione, attraverso l’avanzo di amministrazione, somme certe e già riscosse che consentono di programmare in maniera più attenta e puntuale i propri investimenti.

Sul fronte delle entrate correnti si conferma buona l’attendibilità di previsione delle entrate (98%), mentre dal lato spesa il Comune è in grado di utilizzare le risorse ed onorare i propri debiti, pagando mediamente in 19 giorni. Nel corso del 2021 sono stati accertati proventi da recupero evasione per oltre 1,5 milioni di euro, di cui riscossi per oltre 400 mila euro. In spesa, la maggior parte delle risorse viene assorbita dalle spese per acquisto di beni e servizi (circa 3 milioni di euro), personale (1,7 milioni di euro) e trasferimenti (1,4 milioni di euro). Il debito mutui è sceso sotto gli 8 milioni di euro.

“Risultati senza dubbio positivi – commenta il vicesindaco e assessore al Bilancio Gianluca Ugolini – che confermano la qualità del lavoro svolto da questa Amministrazione comunale e che consolidano la stabilità dell’ente. La lotta all’evasione e gli impegni rispettati nei confronti dei nostri creditori stanno a significare la serietà e l’azione forte ed incisiva che ci ha sempre contraddistinto”. “Dopo 10 anni si consegna alla città – dice il sindaco Domenica Spinelli – un rendiconto che dimostra il percorso virtuoso dell’attività amministrativa svolta”.