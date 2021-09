Reparto Aeronavale della Finanza e Soccorso Alpino si esercitano insieme

Nell’ambito delle iniziative di cooperazione del comparto aeronavale della Guardia di Finanza con gli enti preposti al soccorso e assistenza, sono state svolte anche in Emilia Romagna specifiche attivita? propedeutiche alla familiarizzazione per operazioni congiunte ed interventi di soccorso con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. In tale contesto, la Sezione Aerea di Rimini, unitamente a militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone – Cutigliano (PT), competente anche sul territorio emiliano – romagnolo, ed i volontari dell’A.N.P.AS, ha organizzato una serie di esercitazioni al fine di conseguire un sempre piu? alto livello di professionalita? del personale nel campo del soccorso.

L’attivita?, dopo dedicati briefing ed un preliminare addestramento all’imbarco ed allo sbarco dagli aeromobili in dotazione alla Sezione Aerea di Rimini, ha previsto dei voli addestrativi con personale A.N.P.AS e S.A.G.F. presso l’aviosuperficie del comune di Santarcangelo di Romagna (RN). Inoltre, e? stato simulato il trasferimento presso un luogo dove fosse necessario l’intervento sanitario mediante l’utilizzo dell'elicottero, implementando la conoscenza delle operazioni di terra da parte del personale volontario ed incrementando la capacita? operativa dei finanzieri del Reparto volo di Rimini, la cui attivita? si estende sull’intero territorio regionale dell’Emilia-Romagna e delle Marche. Il Reparto Operativo Aeronavale di Rimini, in cui e? inquadrata la Sezione Aerea di Rimini, svolge costantemente una fattiva e concreta collaborazione con gli Enti del “soccorso”, a conferma dello spirito di solidarieta? che da sempre contraddistingue la Guardia di Finanza nel supporto realizzato per la collettivita?.