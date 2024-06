Il caro vita investe anche chi ha un lavoro: 74 mila accessi alla Caritas. Oltre 1.300 persone senza dimora

Meno poveri, ma più poveri. Si può riassumere così lo studio del rapporto Caritas sulle nuove povertà in provincia di Rimini. I dati sono stati diffusi nel corso di un incontro organizzato in Diocesi. Secondo una prima analisi generale nel 2023 risultano 4.416 nuclei incontrati, per un totale di 9.084 assistiti, di cui 2.388 minori, in diminuzione rispetto al 2022 (4.754 nuclei, 9.986 assistiti, 2.686 minori). Rispetto al 2022 diminuiscono le persone, ma aumentano gli accessi, da 70.498 a 74.624. L’aumento degli accessi, secondo il report Caritas, è da attribuirsi al caro vita: le persone e le famiglie si sono rivolte con più frequenza per poter risparmiare sul cibo.

Aumentano gli anziani in difficoltà

Nel 2023, la fascia d’età maggiormente rappresentata è quella degli adulti (65,3%), ma cresce la presenza degli anziani (over 65), passati dal 14% nel 2022 al 18%. Tra gli anziani più alta la presenza delle donne (57,7% rispetto al 50,7% del totale). Sono italiani (il 62,3% degli over 65 incontrati è italiano), mentre gli altri provengono prevalentemente da Albania e Europa dell’Est. Non ci sono solo pensionati (che sono il 45,1%), ma anche disoccupati (36,4%), in difficoltà perché non sono ancora riusciti a percepire la pensione e non riescono a trovare un’occupazione data l’età avanzata.

Le motivazioni che portano gli anziani a chiedere aiuto alla Caritas sono molteplici. In primis. Basso reddito: pensioni troppo basse, rispetto al costo della vita, quindi difficoltà nel pagare affitti e utenze e nel riuscire ad effettuare una spesa dignitosa. Problemi di salute: che incidono sia sul tenore di vita che sulle spese sanitarie (farmaci, analisi, visite). Solitudine: o perché non ci si è mai sposati, o perché si è rimasti vedovi, o perché si hanno i figli lontani o perché i figli stessi sono in grosse difficoltà, tra cui alcuni ancora conviventi che necessitano loro di aiuto e sostegno.

Allarme Valconca

Sono 2.598 le persone incontrate residenti sul territorio della diocesi di Rimini, tra cui il 51% immigrato, proveniente in gran parte da Ucraina, Marocco, Albania e Senegal. Per il 60% si tratta di donne che si rivolgono alla Caritas per tutti i bisogni familiari, il 63% dei residenti infatti, vive sul territorio con la propria famiglia, per la maggior parte in casa in affitto.

Se si considerano i comuni di appartenenza, si riscontra che l’incidenza tra le persone che si sono rivolte alle Caritas e i residenti, è più alta a Mondaino (1,6%), Morciano di Romagna (1,2%) e Gemmano (1%), mentre la media degli altri comuni della provincia e della diocesi, è dello 0,7% sul totale della popolazione residente.

Aumenta la povertà tra gli occupati

Per la prima volta, la percentuale degli occupati ha raggiunto il 12,5% delle persone incontrate, questo conferma quanto riscontrato dai dati Istat (del 25 marzo 2024) che dichiarano che è aumentata l’incidenza di povertà dall’8,3% al 9,1% nelle famiglie dove c’è un solo lavoratore dipendente. Un solo stipendio non basta più in una casa, ma a volte non ne bastano neppure due, perché non solo gli affitti sono troppo alti, ma ad aumentare, nel 2023, ci sono state le spese alimentari, i trasporti, i beni e servizi alla persona, lo sport e tanto altro.

Tra coloro che si rivolgono alla Caritas prevalgono persone che lavorano o sono alla ricerca di un’occupazione: nel settore ricettivo e ristorantizio, nell’assistenza alla persona, nel settore edilizio, come magazzinieri, agricoltori e pescatori. Seguono attività più tecniche e specifiche dai lavori di uffici, agli addetti ai trasporti e operatori ecologici, sino ad alcuni che avevano svolto ruoli dirigenziali, ma che poi sono andati in fallimento per ragioni personali o eventi esterni.

La solitudine degli italiani

Calano gli stranieri di circa 300 unità, mentre la presenza degli italiani è pressochè simile all’anno precedente (da 1.813 a 1.783), ma cresce inevitabilmente a livello percentuale, dal 38,1% al 40,4%. Tra gli italiani prevalgono gli uomini, prevalentemente tra i 55 e i 64 anni, che vivono in gran parte soli e sono celibi (per il 35%), separati e divorziati (per il 30%), vedovi (per l’8,6%).

La maggior parte ha un basso titolo di studio (il 42,5% ha la terza media) ed è impiegato o cerca un’occupazione nel settore alberghiero o ristorantizio. Tra gli italiani il 63,5% ha residenza nella provincia di Rimini, gli altri provengono dalla provincia di Forlì-Cesena, dalla Puglia, dalla Lombardia, dalle Marche e dalla Campania.

Aree di provenienza dall’estero

Resta in testa la presenza degli ucraini con 577 persone (13,1%), nettamente inferiore rispetto al 2022 (erano 779 pari al 16,4%). Cresce la presenza di nord africani dal 23% al 28%, rispetto al passato è cresciuta la presenza di donne nordafricane (sono il 33%), nella quasi totalità mogli e madri. La fascia d’età più rappresentata tra gli immigrati è tra i 35 e i 44 anni.

Tra le difficoltà più grandi segnalate dagli immigrati c’è quella di trovare alloggi a basso prezzo, soprattutto se hanno figli minori. Sono in gran parte famiglie monoreddito che non riescono a sostenere le spese, per cui si rivolgono alle Caritas spesso, chiedendo anche indumenti, oltre che viveri. Dati confermati dall’Istat (del 25 marzo 2024) dove si afferma che le famiglie straniere sono più povere di quelle italiane (incidenza del 35,6% rispetto al 6,4% degli italiani).

Senza dimora

Complessivamente 1.309 persone hanno dichiarato di non avere un posto stabile dove dormire, il 71% sono uomini. 601 sono completamente privi di un tetto sopra la testa. Il 65% dei senza dimora è straniero, in gran parte nord africani, tra i 35 e i 45 anni. Gli italiani senza dimora hanno in gran parte tra i 50 e i 60 anni. 1.580 persone si sono rivolte alla Caritas con casa in affitto, ma in forti difficoltà con le spese.

Le risposte della Caritas

Sono 47 Caritas presenti sul territorio della diocesi di Rimini, tra cui la Caritas diocesana e le Caritas parrocchiali e interparrocchiali, per un totale di 75 parrocchie coinvolte; 10 aree di intervento della Caritas diocesana tra: servizi di prossimità, sostegno alle famiglie e all’occupazione, sostegno all’abitare, area migranti, area legalità, area volontariato e giovani, area promozione/azione, recupero e riutilizzo materiali, progetti internazionali. Operano 721 volontari e 42 operatori. In totale nel 2023 sono stati distribuiti quasi 74 mila pasti e 23 mila pacchi viveri.