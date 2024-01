Nel 2023 calano le nascite, ma la Perla Verde si conferma terra di Centenari. I residenti sono 34 mila

Il quadro demografico del comune di Riccione, in base ai dati registrati a fine 2023, delinea un leggero calo della popolazione residente, che si attesta a 34.663 abitanti, registra la diminuzione delle nascite con -11 nati rispetto all’anno precedente e l’aumento della popolazione over 65 che annovera 24 centenari di cui 10 spegneranno le cento candeline del corso del 2024.

La dinamica demografica di Riccione

Dal 2020 il numero dei residenti a Riccione registra un lieve ma continuo calo passando dalle 35.061 di quell’anno alle 34.663 unità registrate al 31 dicembre 2023. La popolazione femminile conta 18.371 residenti e quella maschile 16.292. La fascia d’età compresa tra i 40 e i 64 anni con 13.561 residenti risulta essere la più numerosa e rappresenta il 39,12% dell’intera popolazione. Il quadro demografico indica un aumento dei cittadini over 65 che rappresenta il 26,92% della popolazione: la fascia d’età tra i 65 e i 74 anni conta 4.161 persone (12%), la fascia dai 75 agli 84 anni conta 3.451 persone (9,96%) mentre gli over 84 sono 1.718 (4,96%). In leggera ripresa rispetto al 2022 la fascia d’età dai 15 ai 39 anni che rappresenta il 23,39% della popolazione riccionese con 8.106 cittadini. In costante calo i giovanissimi under 15 che passano dalle 3.809 unità del 2022 alle 3.666 del 2023 e rappresentano il 10,58% della popolazione.

La popolazione centenaria nel comune di Riccione è composta da 24 persone: 5 maschi e 19 femmine. La persona più longeva è una donna nata nel 1914. Fra i 24 centenari saranno 10 a spegnere le cento candeline nel corso del 2024.

Le nascite e i decessi

Le nascite a Riccione sono passate da 164 nel 2022 a 153 nel 2023 di cui 76 maschi e 77 femmine. I nomi più diffusi per le bambine sono stati Matilde e Viola mentre per i maschi Riccardo e Edoardo. La scelta del doppio cognome del padre e della madre ha riguardato 15 nati contro gli 8 del 2022.

I deceduti nel 2023 sono stati 397 a fronte dei 444 dell’anno precedente.

I flussi migratori e i cittadini stranieri

Il comune di Riccione ha registrato 1.210 immigrati di cui 106 provenienti dall’estero. Gli emigrati sono stati 946 fra cui 70 persone si sono trasferite all’estero. Gli stranieri residenti al 31 dicembre 2023 sono 3.285 provenienti da circa 85 paesi diversi nel mondo; il maggiore flusso arriva da Ucraina (19,72%), Albania (16,43%), Romania (14,39%), seguono poi Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa, Perù, Moldava, Bangladesh e Marocco.

I nuclei familiari

I nuclei familiari residenti a Riccione passano da 16.337 del 2022 a 16.436 del 2023 con +99 unità. I nuclei composti da una sola persona sono 6.901, la fascia più numerosa del totale (41,98%). Seguono le famiglie composte da due persone con 4.314 nuclei (26,24%). Sono 2.731 i nuclei familiari con tre componenti, 1.844 con quattro persone e 483 con cinque. 644 famiglie sono composte da nuclei che vanno dalle 5 alle 8 persone. Due famiglie toccano il record rispettivamente con 9 componenti e 10. A Riccione si sono registrati 68 matrimoni civili, 3 unioni civili e 34 matrimoni religiosi. Le separazioni sono state 30 e i divorzi 58.