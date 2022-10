Report scuole, dato choc: la pandemia allontana i bimbi dall'asilo. Crescono i riminesi all'Università

La pandemia allontana i bambini dalla scuola dell'infanzia, la popolazione scolastica decresce rapidamente, mentre a Rimini resta costante l'accesso all'Università. E' quanto emerge dal Report statistico dedicato alla scuola pubblicato dalla Provincia di Rimini. La popolazione scolastica nel Riminese conta 47.587 studenti, di cui una minoranza (6.134) iscritti alle scuole private.

Si va meno all'asilo

Il report svela come gli effetti della crisi economica e dell’emergenza pandemica si ripercuotono sulla scuola dell’infanzia: infatti, se nell’anno scolastico 2012/13 la rete di scuole statali e paritarie (comunali e private) accoglieva pressoché la totalità dei bambini nella fascia di età 3-6 anni, da qualche anno a questa parte, negli ultimi tre in particolare, si rileva una percentuale maggiore di bambini che non frequentano. Nelle 129 scuola dell'infanzia presenti sul territorio provinciale oggi frequentano 7.126 bambini (pari all'89,2%) rispetto ai 9.298 (95,6%) del 2012/13. Le scuole dell’infanzia statali sono presenti in tutti i Comuni della provincia, tranne Casteldelci. Nei comuni costieri è molto significativa la presenza di paritarie comunali che, a Rimini e Riccione, rappresentano addirittura la parte più cospicua dell’offerta. Complessivamente la distribuzione delle scuole dell’infanzia copre il fabbisogno dell’intero territorio provinciale.

Alle superiori si sceglie il Liceo

Per quanto riguarda la scelta per le scuole superiori, nella Provincia di Rimini il 48,9% sceglie di iscriversi a un liceo, il 20,8% al professionale e il 30,3% all'istituto tecnico. La scuola che vede il numero maggiore di iscritti è il Liceo G. Cesare-M. Valgimigli con 2.559, seguito dal Liceo A.Volta F. Fellini di Riccione con 1.775, al terzo posto l'istituto tecnologico O. Belluzzi-L. Da Vinci con 1.525. Subito fuori dal podio il Serpieri con 1.353 studenti, segue l'Einaudi di Santarcangelo con 1.315.

Bene l'università

Da sei anni consecutivi il numero degli iscritti al Campus di Rimini si mantiene costante, nel 2020/2021 faceva registrare 4.838 iscritti. Il 60% degli iscritti al Campus di Rimini è residente in Emilia-Romagna; significativa la componente estera degli iscritti che nell’anno accademico 2020/21 si attesta al 10,6%. Crescono i residenti in provincia di Rimini che scelgono percorsi di istruzione universitaria, nell’anno accademico 2020/2021 erano 8.525, il numero più alto degli ultimi 11 anni; di questi il 57,2% è di genere femminile.

Il commento del presidente

“Fra i vari dati proposti dal report – nota il presidente della Provincia Riziero Santi - uno emerge con nitidezza: la popolazione scolastica a livello di scuola dell’obbligo decresce rapidamente, un primo timido segnale lo si avverte ora anche nella scuola secondaria di primo (ex scuola media), mentre gli istituti superiori continuano a crescere con numeri importanti (+ 680 studenti nel passaggio dall’A.S 2020/21 al 2021/22). Tutto ciò ovviamente non può che indurre a compiere valutazioni e riflessioni sulla distribuzione e sull’articolazione della rete scolastica territoriale, nonché sull’adeguatezza dei contenitori e corpi edilizi a disposizione degli Enti locali".

Se da un parte i Comuni avranno probabilmente difficoltà, nei prossimi anni, ad occupare interamente le proprie aule, soprattutto in ambito periferico, per i gradi dell’infanzia e della primaria, dall’altra l’amministrazione provinciale si troverà ad affrontare il problema diametralmente opposto: del resto le proiezioni demografiche a disposizione della Provincia confermano questo trend di crescita nelle superiori almeno per altri 3 anni.

"Tornando sul primo ciclo dell’istruzione è interessante evidenziare come la pandemia e la crisi economica abbiano in parte allontanato le famiglie dalla scuola dell’infanzia - conclude Santi -, nell’ultimo triennio, infatti, l’indice di copertura è sceso sotto il 90%, ciò significa che un maggior numero di famiglie ha rinunciato ad iscrivere i propri figli a questo segmento dell’istruzione, non dell’obbligo, ma non per questo meno importante per lo sviluppo intellettivo e la crescita sociale e culturale delle nuove generazioni”.