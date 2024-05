Residenti, commercianti e operatori turistici contrari all'arrivo dei profughi nell'ex hotel Gobbi

Lo scandalo era scoppiato in piena estate quando, alla vigilia di agosto 2022, i primi clienti avevano denunciato quanto stava accadendo all'hotel Gobbi di Marebello. I primi che avevano prenotato le loro ferie a cavallo con luglio, una volta arrivati a destinazione, avevano scoperto che pur avendo pagato anticipatamente la vacanza la stanza era stata affittata ad altre persone. Costretti a dormire all'addiaccio, o nella migliore delle ipotesi a trovarsi un altro albergo e a pagare nuovamente la vacanza, erano iniziate a fioccare le segnalazioni sul web e sui vari social. Per quanto riguarda questo filone, per le 8 persone che gestivano la struttura ricettiva è arrivata la notifica di chiusura delle indagini l'atto della Procura che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio ma adesso l'ex hotel Gobbi, che nel frattempo ha cambiato nome (hotel Big) e cambiato gestioe, torna alla ribalta delle cronache in quanto potrebbe diventare una struttura di accoglienza per profughi.

Una scelta che non piace a residenti, commercianti e operatori turistici di Marebello che hanno preparato una petizione contro l'arrivo dei migranti. “La nostra è una zona a forte vocazione turistica – si legge nella raccolta firme – e la decisione di trasformare un albergo in un centro di accoglienza straordinaria potrebbe avere ripercussioni negative sulla comunità e sul turismo locale. Siamo già un quartiere in forte degrado ed abbandono, dove sempre più strutture ricettive ed attività sono costrette a chiudere per le note difficoltà di gestione. La zona deve essere perennemente presidiata dalle forze dell’ordine e, a nostro avviso, creare un centro di accoglienza non farebbe altro che peggiorare la situazione. Inoltre siamo a conoscenza di altre realtà, sempre all’interno del Comune di Rimini, dove la situazione è poi sfociata in tensioni con chi ci vive e lavora“.