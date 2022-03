I residenti di via Ducale stufi dell'attuale viabilità: "Una strada sacrificata, paghiamo gli errori del passato"

I residenti di via Ducale, nel rione Clodio, tornano a porre l'accento sui disagi alla viabilità e chiedono provvedimenti all'amministrazione. In un comunicato chiedono provvedimenti differenti rispetto al piano adottato fin qui. "L’amministrazione si è accorta che il tanto ambito Fila a destra in realtà non può essere attuato, viste alcune lamentele pervenutegli da parte dei cittadini soprattutto durante i giorni di mercato per le code che si formano all’altezza dell’Arco d’Augusto. Pare curioso che quando le lamentele sul traffico arrivano dai residenti del Rione Clodio vengono regolarmente ignorate nonostante riguardino nella nostra fattispecie l’inquinamento da polveri sottili, acustico e pericolo di incidenti vista la conformazione delle nostre vie".

"Apprendiamo ancora una volta con amarezza e delusione che corso D’augusto e via Ducale dovranno essere nuovamente sacrificate dovendo costituire inevitabilmente l’alternativa per il traffico monte-mare. È evidente che non possiamo continuare a fungere da scappatoia per gli errori di progettazione di viabilità compiuti dall’amministrazione, derivanti dalle chiusure di piazza Malatesta e del Ponte di Tiberio, senza aver creato preventivamente le opportune viabilità alternative", scrivono i cittadini.

E ancora: "Siamo amareggiati e delusi perché ci sentiamo, inoltre, cittadini di serie B visto che per l’amministrazione i nostri disagi vengono considerati sempre un male minore. Inoltre, è del tutto evidente la presa in giro di questi tre anni, poiché l’Amministrazione ci ha rappresentato di volta in volta soluzioni che poi puntualmente ha rinnegato, ritrovandoci oggi al punto di partenza senza avere una prospettiva di miglioramento della nostra condizione che

ricordiamo doveva essere temporaneo fino alla Pasqua 2020".